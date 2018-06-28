Тренер сборной Коста-Рики пожелал России выиграть Чемпионат Мира-2018



Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес заявил, что он хочет победы россиян на Чемпионате Мира-2018.

"Что касается оставшихся команд, то я бы хотел поддержать Аргентину, Бразилию и Мексику, ведь я из Центральной Америки. Но есть и сильные европейские команды, вроде Испании и Франции.

Я бы очень хотел, чтобы Россия победила и стала чемпионом мира. Атмосфера на чемпионате мира просто замечательная, и это отличный пример того, как мы узнаeм страну, о которой раньше ничего не знали. Спасибо России и еe прекрасному народу", – приводят слова Рамиреса российские СМИ.

Напомним, что в 1/8 финала ЧМ-2018 Россия сыграет с Испанией. Матч состоится 1 июля.

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