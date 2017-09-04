Тренер сборной Люксембурга Хольц: "Это исторический результат для нашей страны"



Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц восхищен игрой своей команды в матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Франции (0:0).

"Мы храбро бились до конца и добились успеха. Если бы нам улыбнулась удача, то мы могли бы даже одержать победу. Франция это топ-команда. И этот результат является историческим для Люксембурга. Нам крайне редко удается взять очки в матчах с подобными соперниками. Поэтому это прекрасный день для люксембургского футбола. Я не буду винить игроков сборной Франции. У них были моментов, но им просто не удалось забить гол", - приводит слова Хольца L’Equipe.

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