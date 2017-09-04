Тренер сборной Люксембурга Хольц: "Это исторический результат для нашей страны"

Теги франциялюксембург

Тренер сборной Люксембурга Хольц: "Это исторический результат для нашей страны"
Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц восхищен игрой своей команды в матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Франции (0:0).

"Мы храбро бились до конца и добились успеха. Если бы нам улыбнулась удача, то мы могли бы даже одержать победу. Франция это топ-команда. И этот результат является историческим для Люксембурга. Нам крайне редко удается взять очки в матчах с подобными соперниками. Поэтому это прекрасный день для люксембургского футбола. Я не буду винить игроков сборной Франции. У них были моментов, но им просто не удалось забить гол", - приводит слова Хольца L’Equipe.

Не пропустите: Франция впервые за 103 года не сумела победить Люксембург. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Досрочно в победители группы: Германия может оформить путевку на Мундиаль победой над Норвегией

Досрочно в победители группы: Германия может оформить путевку на Мундиаль победой над Норвегией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 4 12
2 Монако 4 12
3 Сент-Этьен 4 9
4 Лион 4 8
5 Бордо 4 8
6 Марсель 4 7
7 Анжер 4 6
8 ФК Кан 4 6
9 Генгам 4 6
10 Тулуза 4 6
11 Труа 4 4
12 Монпелье 4 4
13 Лилль 4 4
14 Страсбур 4 4
15 Нант 4 4
16 Дижон 4 4
17 Ницца 4 3
18 Амьен 4 3
19 Ренн 4 2
20 Метц 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов