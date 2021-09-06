Тренер сборной Мальты лестно высказался о России Карпина

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Тренер сборной Мальты лестно высказался о России КарпинаФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа высказался перед игрой квалификации к чемпионату мира 2022 против России. 

"Будет сложная игра, но будем стараться играть в наш футбол. Знаем, что у России теперь другая команда, не как в марте. Другой тренер, игроки и стиль футбола. Конечно, я смотрел матчи с Хорватией и Кипром. С приходом Карпина появился новый стиль, у него свои представления об игре – я обратил внимание на изменения в игре полузащитников.

 Мы запустили новый проект – перестраиваем команду с января. Мы в самом начале пути, для нас главное – привить игрокам новый подход к игре, менталитет. У нас есть представление, в какой футбол играть.

Да, играем против разных соперников, относимся ко всем с уважением, Россия – сильная команда. А наш стиль – попытка играть в умный футбол. Но, конечно, я не настолько глуп, чтобы говорить, что мы сильнее России", – сказал Манджа.

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