Тренер сборной Мальты прокомментировал поражение от России

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Тренер сборной Мальты прокомментировал поражение от России

Фото официальный сайт УЕФА

Наставник сборной Мальты Дэвис Манджа подвёл итоги матча 1-го тура квалификации ЧМ-2022 против России.

Напомним, что россияне на выезде победили со счётом 3:1 благодаря голам Артёма Дзюбы, Марио Фернандеса и Александра Соболева.

"Я доволен игрой своей команды. Во втором тайме мы действовали, проявляя индивидуальное мастерство. Однако нам нужно лучше реализовывать свои моменты. Раздосадован только тем, что матч должен был заканчиваться со счётом 1:2, раз уж мы не смогли отыграться. Пропускать третий мяч мы не должны были. Теперь нам нужно восстановиться и думать о второй игре. Рад тому, что во втором тайме мы создавали моменты, хорошо владели мячом. Этими аспектами я доволен, но не пропущенным мячом", - цитирует Манджу официальный сайт УЕФА.

В субботу Мальта в гостях сыграет со Словакией.

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