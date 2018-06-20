Тренер сборной Марокко: "Мы должны сделать все, чтобы затруднить игру для Роналду"

1 Теги криштиану роналдупортугалиямарокко

Тренер сборной Марокко: "Мы должны сделать все, чтобы затруднить игру для Роналду"Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар рассказал о настрое команды на игру ЧМ с Португалией.

Встреча пройдет сегодня, 20 июня.

"Тренер, который проигрывает, никогда не оказывается прав. Я разделяю ответственность за выбор, который я сделал.

Матч в среду для нас финал. Мы должны отдать жизнь на поле. Нам нужно верить в себя.

Мы должны сделать все, чтобы затруднить игру для Роналду", – сказал Ренар.

Читайте:  Пепе о хет-трике Роналду в игре с Испанией: "Для меня не случилось ничего нового" | soccernews.ru

Комментарии
alexfor

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