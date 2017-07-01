Тренер сборной Мексики: "Если мы будем играть в свой футбол, то все будет хорошо"
Наставник сборной Мексики Хуан Карлос Осорио прокомментировал предстоящую игру Кубка Конфедераций за третье место против Португалии.
"Мы играем с чемпионами Европы и не хотим забывать о том, что это реальность. Мы будем играть изо всех сил. Нам нужно больше принимать участия в подобных играх такого уровня, чтобы наши футболисты привыкали к интенсивности - мы от этого только выиграем.
У них есть Куарежма, Нани с хорошим ударом. Есть футболисты из серьезных клубов, которые играют на высоком уровне. Есть игроки, которые к воротам противника могут пройти по флангам, хорошие защитники. Это просто замечательная команда, а когда есть Роналду - еще лучше для них. Но и без него, все равно будет очень хорошая и сильная команда.
Думаю, что мы будем играть с ними, как и в первом матче. К их стилю игры мы можем приспособиться лучше, чем даже к другим командам. Если мы будем играть в свой футбол, то все будет хорошо" - приводят слова Осорио российские СМИ.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Португалия
|3
|7
|2
|Мексика
|3
|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Чили
|3
|5
|3
|Австралия
|3
|2
|4
|Камерун
|3
|1