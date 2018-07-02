Тренер сборной Мексики раскритиковал Неймара после матча ЧМ-2018



Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио подверг критике Неймара после матча 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 с Бразилией (0:2).

"Мы неплохо сыграли и контролировали игру, но потеряли много времени из-за одного игрока. Это очень плохо для футбола. Был момент, когда игру остановили на четыре минуты, и это вымотало моих футболистов. Не думаю, что в футболе надо упражняться в актерстве", - цитируют Осорио российские СМИ.

В 1/4 финала Бразилия сыграет с победителем пары Бельгия - Япония.

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