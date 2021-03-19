Тренер сборной Нидерландов объяснил отсутствие Промеса в заявке на матчи квалификации ЧМ-2022

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Тренер сборной Нидерландов объяснил отсутствие Промеса в заявке на матчи квалификации ЧМ-2022

Фото сайт РПЛ

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур рассказал, почему вингер "Спартака" Квинси Промес не попал в окончательную заявку команды на мартовские игры.

"Он не включён в состав исключительно по спортивному принципу. На его позиции огромная конкуренция, и сейчас я решил выбрать других игроков. Конечно, я знаю его историю, но в Нидерландах вы невиновны, пока не будет доказано обратное. Поэтому я отношусь к нему, как и ко всем остальным", - сказал де Бур.

Нидерланды 24 марта сыграют с Турцией, 27 марта - с Латвией, 30 марта - с Гибралтаром.

29-летний Промес выступает за "оранжевых" с 2014 года, провёл 47 игр и забил 7 голов.

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