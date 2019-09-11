Тренер сборной Перу Гарека стал автором уникального достижения

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Тренер сборной Перу Гарека стал автором уникального достижения

Наставник сборной Перу Рикардо Гарека вписал своё имя в историю национальной команды.

61-летний аргентинец стал первым тренером "бело-красных", которому удалось дважды обыграть Бразилию.

Впервые перуанцы под руководством Гареки взяли верх над "селесао" 13 июня 2016 года на групповом этапе Кубка Америки.

Второй триумф сборная Перу праздновала сегодня ранним утром - победа в товарищеском матче со счётом 1:0.

Напомним, что Гарека возглавляет "инков" с февраля 2015 года.

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