Тренер сборной Польши высказался о Левандовски

Теги польшароберт левандовски

Тренер сборной Польши высказался о ЛевандовскиФото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза перед игрой против сборной Англии высказался о роли в команде нападающего "Баварии" Роберта Левандовского.

"Мы хотим конкурировать с сильнейшими, но понимаем, что у нас не тот уровень, что у Англии.

Если они теряют игрока, то его могут заменить двое-трое такого же уровня. У нас же только Роберт.

Тренер должен говорить о своей команде в целом, но между Робертом и остальными действительно большая разница в уровне.

Мы стараемся как можно лучше справиться с этим, и Роберт это понимает, потому что он настоящий лидер и любит свою страну", – сказал Соуза.

Также не пропустите: Эдерсон рассказал, на какой позиции видит себя в поле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" назвал заявку на Лигу Европы

"Локомотив" назвал заявку на Лигу Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов