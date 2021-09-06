Тренер сборной Польши высказался о Левандовски
Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза перед игрой против сборной Англии высказался о роли в команде нападающего "Баварии" Роберта Левандовского.
"Мы хотим конкурировать с сильнейшими, но понимаем, что у нас не тот уровень, что у Англии.
Если они теряют игрока, то его могут заменить двое-трое такого же уровня. У нас же только Роберт.
Тренер должен говорить о своей команде в целом, но между Робертом и остальными действительно большая разница в уровне.
Мы стараемся как можно лучше справиться с этим, и Роберт это понимает, потому что он настоящий лидер и любит свою страну", – сказал Соуза.
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