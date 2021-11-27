Тренер сборной Польши высказался о попадании на Россию в стыках квалификации к ЧМ-2022
Фото: инстаграм сборной Польши/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза поделился мнением о результатах жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022. Польская команда сыграет со сборной России.
"На данном этапе у каждой команды одинаковые шансы поехать в Катар. Наша группа очень сбалансирована.
Надеюсь, что наши лучшие игроки будут в хорошей форме к играм плей-офф. Многое зависит от игр чемпионата и еврокубков.
Очень важно, чтобы все игроки прибыли на сбор. Мы можем играть на очень высоком уровне. Я всегда настроен позитивно и верю в нашу команду.
В наших рядах есть лучший футболист мира. Он всегда оказывает огромное влияние. Роберт Левандовски – особенный человек.
У России сменился главный тренер, и это сделало сборную лучше. У них есть хорошие игроки, но и в нашей команды тоже есть такие футболисты.
У нас есть время, чтобы лучше понять наших соперников и принять оптимальные решения", – сказал Соуза.
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