Тренер сборной Польши высказался о ситуации с Дзюбой в сборной России

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился мнением о ситуации с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой в сборной России.

"Возможно, Дзюба будет играть (В матче против Польши - прим. Soccernews). Хотя я знаю о его проблемах во взаимоотношении с Карпиным, так что неизвестно, вызовут ли его в команду", - приводятся слова Михневича на официальном сайте "Динамо".

Напомним, что 33-летний Дзюба не вызывается в сборную России с сентября 2021 года. В нынешнем сезоне форвард провел за "Зенит" 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.

Матч 1/2 финала стыков отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия - Польша состоится 24 марта.

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