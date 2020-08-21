Тренер сборной Португалии не исключил, что будет вызывать Роналду в 2024 году

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш считает, что нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду по силам и в 39-летнем возрасте выступать на топ-уровне.

"Мой контракт со сборной продлён до 2024 года. Тогда Роналду уже исполнится 39 лет. Будет ли он в команде? Это зависит в основном от него, от его самочувствия. Если Криштиану будет в прежних кондициях, то он будет в команде. Безусловно. Важно, в каком он будет состоянии не только в физическом, но и в ментальном плане.

Считаю, что если ничего сверхъестественного не произойдёт, то Роналду к 39 годам ещё будет играть на высоком уровне. Возможно, с регулированием тренировок. Теперь игроки не только достигают мирового лидерства в уровне своих выступлений, но и способны сохранять этот уровень на протяжении многих лет, чего, возможно, никогда ранее не было", - цитирует Сантуша A Bola.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года, сыграл 164 матча и забил 99 голов.

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