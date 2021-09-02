Тренер сборной Португалии объяснил, почему Роналду - великий игрок

Фото твиттер сборной Португалии

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш акцентировал внимание на вкладе капитана Криштиану Роналду в волевую победу команды над Ирландией (2:1) в квалификации ЧМ-2022.

"Это Роналду, он всегда такой. Это под силу великим игрокам - матч может складываться не лучшим образом, но они решают его исход", - цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.

36-летний Роналду оформил дубль, забив по голу на 89-й и 96-й минутах. Благодаря этому форвард стал лучшим бомбардиром в истории футбола на уровне сборных.

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