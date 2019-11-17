Тренер сборной Португалии оценил перспективы команды на Евро-2020



Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что его команда поборется за победу на Евро-2020.

"Мы будем претендовать на победу, хотя нас и не считают фаворитами. У нашей команды есть качество, чтобы бороться за титул. Нас сложно обыграть. У нас есть все, чтобы проявить себя на Евро-2020.

На Евро-2016 все считали сумасшествием мои слова о том, что Португалия является один из претендентов на победу", - приводит слова Сантуша A Bola.

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