Тренер сборной Португалии рассказал, когда Роналду завершит карьеру

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Тренер сборной Португалии рассказал, когда Роналду завершит карьеру

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выразил мнение, что нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду cможет играть до 40 лет.

"Роналду сможет играть до 40 лет, но он не знает, случится ли это на самом деле. В какой-то момент он может ощутить, что больше не сможет играть на топ-уровне. Криштиану не из тех футболистов, которые соглашаются играть на более низком уровне. Когда он почувствует это, то уйдет сам", - приводит слова Сантуша A Bola.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" два матча во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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