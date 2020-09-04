Тренер сборной Португалии рассказал о состоянии здоровья Роналду

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Тренер сборной Португалии рассказал о состоянии здоровья Роналду

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш сделал заявление о состоянии капитана национальной команды Криштиану Роналду.

Накануне стало известно, что у звёздного футболиста обнаружили инфекцию пальца правой ноги - его лечат антибиотиками.

"Я сомневаюсь в том, что он в хорошей форме. Криштиану прекрасно тренировался в понедельник и вторник, но в среду он почувствовал боль в ступне. Тогда мы поняли, что ему лучше заниматься в зале. После обеда один из его пальцев стал красным и очень горячим, как после укуса пчелы. Это не травма, а инфекция. Вскоре после этого Роналду принял антибиотики, сейчас всё в порядке. Впрочем, у меня очень большие сомнения в том, что он будет готов к ближайшему матчу на 100 процентов", - цитирует Сантуша Record.

Напомним, что 5 сентября португальская сборная сыграет с Хорватией в рамках группового этапа Лиги Наций, а спустя три дня - с Швецией.

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Комментарии

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lesnovsky

А ты попробуй его не выпусти, Сантуш... С твоим носом будет то же, что и на фото выше...

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