Тренер сборной Португалии рассказал, почему не взял на ЧМ-2018 автора золотого гола Евро-2016



Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, почему он не включил в заявку команды на Чемпионат Мира-2018 нападающего "Локомотива" Эдера.

"Мне было очень сложно оставить вне состава Нани и Эдера. Эти футболисты вошли в историю португальского футбола. Но я профессионал, поэтому выбираю тех игроков, которые могут принести пользу команде", - приводит слова Сантуша Record.

В этом сезоне 30-летний Эдер провел за "Локомотив" 30 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

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