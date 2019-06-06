Тренер сборной Португалии: "Роналду - настоящий гений"

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Тренер сборной Португалии: "Роналду - настоящий гений"

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш высоко отозвался о форварде своей команды Криштиану Роналду.

Напомним, что 34-летний футболист оформил хет-трик в полуфинальном матче Лиги Наций против Швейцарии.

"Я использовал много эпитетов в отношении Роналду и его игры. Я был его тренером в 2003 году и уже тогда понимал, в какого игрока он вырастет. Он настоящий гений. Существуют гениальные картины и скульптуры, а он гений от футбола", - цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что суммарно в составе сборной Португалии Роналду забил 88 голов в 157 матчах.

Не пропустите: Роналду: "Рад был помочь Португалии выйти в финал Лиги наций!". | http://soccernews.ru
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