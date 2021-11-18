Тренер сборной Португалии Сантуш назвал условие для своей отставки
Фото твиттер сборной Португалии
Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, когда может покинуть занимаемый пост.
По словам 67-летнего специалиста, его отставка, возможно, произойдёт в марте следующего года.
"Что я буду делать, если Португалия не попадёт на ЧМ-2022? Этого не случится. Но если случится, то я уйду", - приводит слова Сантуша Record.
Португальцы не смогли отобраться на чемпионат мира напрямую и теперь вынуждены бороться за путёвку на мундиаль в стыковых матчах. Своих соперников команда узнает 26 ноября.
Сантуш возглавляет сборную с 2014 года и выиграл с ней Евро-2016.
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