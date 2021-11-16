Тренер сборной Португалии Сантуш не хочет попасть на Россию в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022

Фото твиттер сборной Португалии

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш пообщался с бывшим игроком сборной России Дмитрием Аленичевым по поводу попадания обеих команд в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022.

"Кстати, португальцы тоже не горят желанием попасть в марте на нас. В понедельник связался с главным тренером чемпионов Европы-2016 Фернанду Сантушем. Именно он в своё время настаивал на моем переходе из "Ромы" в "Порту", а потом его во главе "драконов" сменил Жозе Моуринью. Написал Фернанду: "Мистер, понимаю ваши чувства после домашнего поражения от Сербии, но всё равно верю, что Португалия выйдет на чемпионат мира".

Сантуш ответил: "Спасибо за поддержку и уверенность в нашем успехе! Действительно непростой момент, но мы не теряем оптимизма. Не хочется встречаться в стыках с Россией, надеюсь, увидимся уже в Катаре. Переживаю за сборную, за которую ты выступал, желаю ей успеха", - написал Аленичев в колонке для "СЭ".

Напомним, что уже определились 10 из 12 участников стыковых матчей. Жеребьёвка состоится 26 ноября.

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