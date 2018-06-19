Тренер сборной Португалии сделал заявление перед матчем с Марокко



Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассуждает о предстоящем матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против сборной Марокко.

"Надеюсь, что Криштиану проведет отличный матч, это особая ценность для нашей команды. Но я также надеюсь, что вся команда готова к игре. Надеемся, что выступим достойно.

Сборная Марокко – одна из лучших в Африке, у них есть опытные игроки, которые играют в чемпионатах Франции, Нидерландов и прочих. Они организованны, быстро бегают, их игроки достаточно техничны, и нам надо будет как-то реагировать на это, но в первую очередь нам надо сосредоточиться и контролировать свою игру. Этот матч будет будет очень трудным", – приводят слова Сантуша российские СМИ.

Матч Португалия - Марокко состоится 20 июня и начнется в 15:00 по московскому времени.

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