Тренер сборной Португалии установил национальный рекорд

Теги португалияфернанду сантуш

Тренер сборной Португалии установил национальный рекорд

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш одержал рекордную победу во главе национальной команды, сообщает A Bola.

Победа в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года над Люксембургом (2:0) стала для Сантуша 43-й со сборной Португалии. Чтобы достичь этой отметки, ему пришлось провести со сборной 70 матчей.

Сантуш побил рекорд Луиша Фелипе Сколари, под руководством которого Португалия выиграла 42 матча в 74 поединках.

Напомним, что сборная Португалии под руководством Сантуша в 2016 году впервые в истории стала чемпионом Европы.

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