Тренер сборной Португалии высказался о результатах жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022
Фото: инстаграм сборной Португалии/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результаты жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022.
В полуфинале Португалия сыграет против сборной Турции. Победитель этой пары сыграет в финале с победителем матча Италия – Северная Македония.
"Мы должны сосредоточиться на матче с Турцией, на победе в этой игре. Это важная игра, чтобы выйти в финал и выиграть его. Жеребьевка такая, какая она есть.
Есть несколько положительных аспектов: например, возможность провести домашний матч, но для этого нужно победить Турцию.
Важно то, что мы сможем рассчитывать на поддержку болельщиков и избежим утомительных переездов. Эти поездки всегда даются непросто.
Теперь нужно хорошо подготовиться, чтобы показать хороший уровень в марте. У Турции очень хорошие игроки. Иногда их команда работает хорошо, иногда – нет. Это команда, которая всегда создает трудности.
Но я полностью убежден, что мы будем на чемпионате мира", – сказал португалец.
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|Команда
|М
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|28
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|28
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|Брага
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