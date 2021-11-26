Тренер сборной Португалии высказался о результатах жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022

Теги фернанду сантушпортугалия

Тренер сборной Португалии высказался о результатах жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022Фото: инстаграм сборной Португалии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результаты жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022.

В полуфинале Португалия сыграет против сборной Турции. Победитель этой пары сыграет в финале с победителем матча Италия – Северная Македония.

"Мы должны сосредоточиться на матче с Турцией, на победе в этой игре. Это важная игра, чтобы выйти в финал и выиграть его. Жеребьевка такая, какая она есть.

Есть несколько положительных аспектов: например, возможность провести домашний матч, но для этого нужно победить Турцию.

Важно то, что мы сможем рассчитывать на поддержку болельщиков и избежим утомительных переездов. Эти поездки всегда даются непросто.

Теперь нужно хорошо подготовиться, чтобы показать хороший уровень в марте. У Турции очень хорошие игроки. Иногда их команда работает хорошо, иногда – нет. Это команда, которая всегда создает трудности.

Но я полностью убежден, что мы будем на чемпионате мира", – сказал португалец.

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