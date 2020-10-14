Тренер сборной Португалии высказался о заражении Роналду коронавирусом

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Тренер сборной Португалии высказался о заражении Роналду коронавирусом

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал известие о заражении нападающего команды Криштиану Роналду коронавирусом.

"С Роналду все в порядке. Он сказал мне, что просто хочет играть. Потеря любого игрока - это проблема. Но, я уверен в тех игроках, которые выйдут на поле. Впрочем, игра будет другая. Ни одна команда не может играть лучше без лучшего футболиста в мире", - приводит слова Сантуша Record. 

35-летний Роналду не поможет национальной команде в матче Лиги наций с командой Швеции. Кроме того, футболист не сыграет за "Ювентус" в матчах чемпионата Италии с "Кротоне" и "Вероной", а также поединке Лиги Чемпионов с киевским "Динамо".

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