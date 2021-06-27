Тренер сборной Португалии высказался перед матчем против Бельгии на Евро-2020
Фото: инстаграм сборной Португалии/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался в преддверии матча против сборной Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы.
"Бельгийцы постоянно забивают и играют легко. Они обладают футболистами, которые способны очень сильно влиять на матч, однако Бельгия не будет применять персональную опеку, как не будем ее применять и мы. Мы соперники примерно одного уровня.
Нам необходимо придерживаться своих принципов. Если мы делаем какие-то изменения, то лишь из-за того, что мы хотим сыграть определенным образом. Мы меняемся не только из-за соперников – это обычно делают небольшие команды", – заявил португальский специалист.
Португалия сыграет со сборной Бельгии сегодня, в 22:00 (мск). Место проведения - Севилья.
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