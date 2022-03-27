Тренер сборной Португалии высказался перед матчем с Северной Македонией
Фото: твиттер сборной Португалии\Автор неизвестен
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча против Северной Македонии в финале отбора к ЧМ-2022.
"Я всегда говорил, что мы можем сыграть с Северной Македонией или Италией. Эти матчи - финальные, а финалы всегда сложные. Мы должны сосредоточиться на Северной Македонии, которая, безусловно, будет непростым соперником.
Если им удалось обыграть Италию, то это означает, что нам будет очень сложно", - сказал португальский специалист.
Игра между сборными Португалии и Северной Македонии состоится 29 марта, в 21:45 (мск).
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