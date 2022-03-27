Тренер сборной Португалии высказался перед матчем с Северной Македонией

Фото: твиттер сборной Португалии\Автор неизвестен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча против Северной Македонии в финале отбора к ЧМ-2022.

"Я всегда говорил, что мы можем сыграть с Северной Македонией или Италией. Эти матчи - финальные, а финалы всегда сложные. Мы должны сосредоточиться на Северной Македонии, которая, безусловно, будет непростым соперником.

Если им удалось обыграть Италию, то это означает, что нам будет очень сложно", - сказал португальский специалист.

Игра между сборными Португалии и Северной Македонии состоится 29 марта, в 21:45 (мск).

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