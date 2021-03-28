Тренер сборной Португалии ярко высказался о незасчитанном голе Роналду

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Тренер сборной Португалии ярко высказался о незасчитанном голе Роналду

Твиттер Cristiano Ronaldo Fans/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о незасчитанном голе нападающего команды Криштиану Роналду в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Сербии (2:2). Форвард забил гол на 93-й минуте, но арбитр не засчитал его, так как не заметил, что мяч пересек линию ворот. Португалец пришел в ярость, покинул поле и выбросил капитанскую повязку.

"Судья принес извинения. Я с уважением отношусь к нему, но считаю недопустимым, что в матчах такого уровня не используется VAR или система фиксации гола. Мяч был в воротах на полметра, так что все было очевидно. Извинения арбитра не решат проблему. Судьи тоже люди и они могут ошибаться, но для этого и существует VAR.

Роналду выбросил капитанскую повязку? Это нормально, он был разочарован, так как его победный гол не засчитали. Я не буду это обсуждать", - приводит слова Сантуша A Bola.

Не пропустите: Роналду не может забить гол за сборную Португалии 4 матча подряд. | http://soccernews.ru
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