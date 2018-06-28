Тренер сборной России: "Безусловно, физически команда полностью готова к Испании"

Тренер сборной России по физподготовке Паулино Гранеро считает, что его команда готова к матчу 1/8 финала ЧМ против Испании.

Встреча пройдет 1 июля.

"Безусловно, физически команда полностью готова к плей-офф. Мы действительно очень усердно готовились. Искали у игроков лучшие индивидуальные качества и старались работать с ними.

Также мы знали, в каком состоянии находились футболисты после окончания чемпионата России. Мы подготовили специальные индивидуальные программы для каждого игрока, чтобы подвести его к турниру в хорошей форме. Нашей целью было провести первый матч с Саудовской Аравией с отличной физикой.

Затем мы проследили за каждым индивидуальным показателем: выносливость, сила, физические возможности. Эти процедуры помогли команде хорошо подготовиться и тактически, и технически", - сказал он.

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