Тренер сборной России Кафанов ярко высказался о Черчесове

Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о бывшем главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.

"Он всегда говорит: "Все, я стал тренером, я больше не вратарь". Хоть и говорю ему, что бывших вратарей не бывает, он отвечает: "Нет, нет, все. По вратарям больше говорить не хочу. Уже все забыл, это в прошлом", - приводит слова Кафанова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 годы. Под его руководством российская национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

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