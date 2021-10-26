Тренер сборной России возглавил "Ростов"

Фото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен

Главным тренером "Ростова" назначен Виталий Кафанов, сообщается на официальном сайте ростовского клуба.

"Виталий Кафанов назначен главным тренером «Ростова», Заур Тедеев будет в работать в статусе старшего тренера основного состава", - говорится в сообщении.

61-летний Кафанов в настоящее время входит в тренерский штаб сборной России и работает с вратарями. Ранее он работал на аналогичной должности в сборной Казахстана, "Рубине" и "Ростове".

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