Тренер сборной России высказался о ситуации Лунева в "Байере"
Фото: инстаграм Андрея Лунева/Автор неизвестен
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о российском голкипера леверкузенского "Байера" Андрее Луневе.
"Лунев мог остаться в "Зените", каждый год вешать себе золотую медаль и получать бонусы. Но ушел из зоны комфорта в более сильный чемпионат, где место в составе тебе никто не гарантирует. И это вызывает большое уважение. Конечно, чтобы постоянно выступать за сборную, он должен регулярно играть в Германии, но мы очень на него рассчитываем. Хотя и понимаем, насколько сильный у него конкурент в лице Градецки", - приводит слова Кафанова "Спорт-Экспресс".
29-летний Лунев перешел в "Байер" в летнее трансферное окно из "Зенита" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он не провел за немецкий клуб ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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