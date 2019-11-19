Тренер сборной Сан-Марино: "За Дзюбой отдельно следить не будем"
Наставник сборной Сан-Марино Франко Варрелла рассказал о своих ожиданиях от матча 10-го тура квалификации Евро-2020 против России.
Напомним, что в поединке первого круга подопечные Станислава Черчесова забили в ворота соперника 9 безответных голов.
"Я не хочу, чтобы был такой же результат, как в Саранске. Соперник сильный, может забить много мячей. Мы знаем, что у нас разный уровень, но мы хотели бы показать качественный футбол. За Артёмом Дзюбой отдельно следить не будем, у всех российских игроков отличные качества, если мы сосредоточимся только на Дзюбе, то дадим пространство для других футболистов", - сказал Варрелла.
Матч Сан-Марино – Россия состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.
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|Швеция
|6
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|4
|Норвегия
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|3
|Группа 3
|М
|О
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|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
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|М
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|4
|6
|2
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|4
|1
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|6
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|6
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|11
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|6
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|6
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|2
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|6
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