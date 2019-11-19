Тренер сборной Сан-Марино: "За Дзюбой отдельно следить не будем"

Наставник сборной Сан-Марино Франко Варрелла рассказал о своих ожиданиях от матча 10-го тура квалификации Евро-2020 против России.

Напомним, что в поединке первого круга подопечные Станислава Черчесова забили в ворота соперника 9 безответных голов.

"Я не хочу, чтобы был такой же результат, как в Саранске. Соперник сильный, может забить много мячей. Мы знаем, что у нас разный уровень, но мы хотели бы показать качественный футбол. За Артёмом Дзюбой отдельно следить не будем, у всех российских игроков отличные качества, если мы сосредоточимся только на Дзюбе, то дадим пространство для других футболистов", - сказал Варрелла.

Матч Сан-Марино – Россия состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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