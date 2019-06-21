Тренер сборной Сенегала: "Мане заслуживает "Золотой мяч"



Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе выразил мнение, что нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заслуживает "Золотой мяч" по итогам 2019 года.

"Почему бы Мане не выиграть "Золотой мяч"? Он много трудится с 2011 года. Именно тогда я узнал, насколько он профессиональный футболист. Я слежу за ним еще с тех пор, как он выступал в Австрии.

Он приложил огромные усилия для успеха "Ливерпуля". Победа в Кубке Африки только сделает его на шаг ближе к "Золотому мячу", - приводит слова Сиссе Goal.

В минувшем сезоне Мане в составе "Ливерпуля" стал победителем Лиги Чемпионов. Также форвард стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, забив 22 гола в 36 матчах. В Лиге Чемпионов на его счету четыре гола и три результативные передачи в 12 поединках.

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