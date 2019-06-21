Тренер сборной Сенегала: "Мане заслуживает "Золотой мяч"
Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе выразил мнение, что нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заслуживает "Золотой мяч" по итогам 2019 года.
"Почему бы Мане не выиграть "Золотой мяч"? Он много трудится с 2011 года. Именно тогда я узнал, насколько он профессиональный футболист. Я слежу за ним еще с тех пор, как он выступал в Австрии.
Он приложил огромные усилия для успеха "Ливерпуля". Победа в Кубке Африки только сделает его на шаг ближе к "Золотому мячу", - приводит слова Сиссе Goal.
В минувшем сезоне Мане в составе "Ливерпуля" стал победителем Лиги Чемпионов. Также форвард стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, забив 22 гола в 36 матчах. В Лиге Чемпионов на его счету четыре гола и три результативные передачи в 12 поединках.
Не пропустите: Коутиньо может вернуться в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" готов продать Лукаку за 85 миллионов евро
-
Самедов покинет "Крылья Советов"
-
СМИ: Лэмпард подпишет с "Челси" трехлетний контракт на следующей неделе
-
Братья Березуцкие продолжат работать в "Витессе"
-
Кокорин пройдет обследование перед этапированием в колонию
-
Сульшер согласен на продажу Погба
-
1
Роналду - о победе в Лиге наций: "Чемпионы и точка!"
-
Тренер сборной Сенегала: "Мане заслуживает "Золотой мяч"
-
Врач "Зенита" рассказал об уникальной травме Жиркова
-
Погба сообщил Сарри о желании перейти в "Ювентус"
-
"Милан" отказал "Барселоне" в трансфере Романьоли
-
Фанаты "Баварии" назвали лучшего игрока сезона
-
Понсе прокомментировал свой переход в "Спартак"
-
В "Урале" сообщили о выкупе трансфера форварда "Зенита"
-
Дзюба: "Россия обыграет шотландцев на глазах Маррея"
-
ЦСКА близок к трансферу хорватского защитника
-
Срна объявил о завершении карьеры
-
Бекао подписался на "Спартак" в Instagram
-
СМИ: Гильерме согласился перейти в "Спартак" и хочет разорвать контракт с "Локомотивом"
-
Фанаты "Уфы" выбрали лучшего игрока прошлого сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16