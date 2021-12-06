Тренер сборной Сенегала "наехал" на Клоппа
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе раскритиковал наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который назвал Кубок африканских наций "маленьким турниром".
"Что Клопп о себе думает? Я возглавляю сборную Сенегала, а мои игроки играют у него в "Ливерпуле". Я уважаю этот клуб, но не Клоппа, который позвjляет себе таким образом высказываться об африканских турнирах. Он является тем, кем является, благодаря африканским футболистам. Раньше Клопп проигрывал каждый финал, но затем Салах, Мане и Матип помогли ему выиграть его первый большой европейский трофей", — приводит слова Сиссе Sports Illustrated.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18