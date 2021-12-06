Тренер сборной Сенегала "наехал" на Клоппа

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе раскритиковал наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который назвал Кубок африканских наций "маленьким турниром".

"Что Клопп о себе думает? Я возглавляю сборную Сенегала, а мои игроки играют у него в "Ливерпуле". Я уважаю этот клуб, но не Клоппа, который позвjляет себе таким образом высказываться об африканских турнирах. Он является тем, кем является, благодаря африканским футболистам. Раньше Клопп проигрывал каждый финал, но затем Салах, Мане и Матип помогли ему выиграть его первый большой европейский трофей", — приводит слова Сиссе Sports Illustrated.

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