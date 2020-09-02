Тренер сборной Сербии поделился ожиданиями от матча с Россией

Наставник сборной Сербии Любиша Тумбакович высказался в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Наций против национальной команды России.

"У России команда сильная, дисциплинированная и организованная, в их коллективе хорошая атмосфера. Игроки хорошо показали себя в чемпионате России. Потери Баринова и Миранчука? Оба хорошие футболисты, особенно Миранчук. Без них будет тяжело, но в команде много отличных игроков", - сказал Тумбакович.

Матч Россия - Сербия состоится в четверг, 3 сентября, в Москве. Начало игры - в 21:45 мск.

В последний раз россияне и сербы играли друг с другом 5 июня 2016 года - та встреча завершилась ничьей 1:1.

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