Тренер сборной Сербии поделился ожиданиями от матча с Россией
Наставник сборной Сербии Любиша Тумбакович высказался в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Наций против национальной команды России.
"У России команда сильная, дисциплинированная и организованная, в их коллективе хорошая атмосфера. Игроки хорошо показали себя в чемпионате России. Потери Баринова и Миранчука? Оба хорошие футболисты, особенно Миранчук. Без них будет тяжело, но в команде много отличных игроков", - сказал Тумбакович.
Матч Россия - Сербия состоится в четверг, 3 сентября, в Москве. Начало игры - в 21:45 мск.
В последний раз россияне и сербы играли друг с другом 5 июня 2016 года - та встреча завершилась ничьей 1:1.
Не пропустите: УЕФА назвал арбитров на матч Россия - Сербия. | http://soccernews.ru
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