Тренер сборной Сербии прокомментировал победу над Россией

Теги сербияроссия

Тренер сборной Сербии прокомментировал победу над Россией

Наставник сборной Сербии Любиша Тумбакович подвёл итоги матча 6-го тура Лиги Наций против России.

Напомним, что балканцы разгромили соперника со счётом 5:0, благодаря чему сохранили прописку в дивизионе B.

"Матч был хороший. Надо признать, нам немного повезло. Парни были сильно мотивированы, жаждали доказать свою состоятельность, были сфокусированы на том, что от них требовалось. Хорошо, что мы сохранили прописку, но я бы отдал всё ради победы в стыковых матчах за путёвку на Чемпионат Европы. Впрочем, это футбол. Будем ждать новой возможности.

У нас молодая команда, и у неё безусловно есть будущее. Игроки вышли на матч с высокой мотивацией и амбициями. Многие из них будут кандидатами на участие в отборочных матчах к Чемпионату Мира. Конечно, при условии, что мы все останемся на своих местах и сохраним набранный ход.

Не знаю, почему Россия провела такой матч. Может быть они несерьёзно восприняли нас, были слишком самоуверенны", - заявил Тумбакович.

Не пропустите: Джикия извинился за разгромное поражение от сборной Сербии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС не собирается увольнять Черчесова с поста тренера сборной России

РФС не собирается увольнять Черчесова с поста тренера сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов