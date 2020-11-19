Тренер сборной Сербии прокомментировал победу над Россией

Наставник сборной Сербии Любиша Тумбакович подвёл итоги матча 6-го тура Лиги Наций против России.

Напомним, что балканцы разгромили соперника со счётом 5:0, благодаря чему сохранили прописку в дивизионе B.

"Матч был хороший. Надо признать, нам немного повезло. Парни были сильно мотивированы, жаждали доказать свою состоятельность, были сфокусированы на том, что от них требовалось. Хорошо, что мы сохранили прописку, но я бы отдал всё ради победы в стыковых матчах за путёвку на Чемпионат Европы. Впрочем, это футбол. Будем ждать новой возможности.

У нас молодая команда, и у неё безусловно есть будущее. Игроки вышли на матч с высокой мотивацией и амбициями. Многие из них будут кандидатами на участие в отборочных матчах к Чемпионату Мира. Конечно, при условии, что мы все останемся на своих местах и сохраним набранный ход.

Не знаю, почему Россия провела такой матч. Может быть они несерьёзно восприняли нас, были слишком самоуверенны", - заявил Тумбакович.

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