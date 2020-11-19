Тренер сборной Сербии прокомментировал победу над Россией
Наставник сборной Сербии Любиша Тумбакович подвёл итоги матча 6-го тура Лиги Наций против России.
Напомним, что балканцы разгромили соперника со счётом 5:0, благодаря чему сохранили прописку в дивизионе B.
"Матч был хороший. Надо признать, нам немного повезло. Парни были сильно мотивированы, жаждали доказать свою состоятельность, были сфокусированы на том, что от них требовалось. Хорошо, что мы сохранили прописку, но я бы отдал всё ради победы в стыковых матчах за путёвку на Чемпионат Европы. Впрочем, это футбол. Будем ждать новой возможности.
У нас молодая команда, и у неё безусловно есть будущее. Игроки вышли на матч с высокой мотивацией и амбициями. Многие из них будут кандидатами на участие в отборочных матчах к Чемпионату Мира. Конечно, при условии, что мы все останемся на своих местах и сохраним набранный ход.
Не знаю, почему Россия провела такой матч. Может быть они несерьёзно восприняли нас, были слишком самоуверенны", - заявил Тумбакович.
Не пропустите: Джикия извинился за разгромное поражение от сборной Сербии. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Реал" назвал "Эвертону" цену на Иско
-
РФС не собирается увольнять Черчесова с поста тренера сборной России
-
Кепа готов покинуть "Челси"
-
Шнуров сочинил матерный стих о матче России с Сербией
-
Умер рекордсмен чемпионата Нидерландов по числу сыгранных матчей
-
Стала известна причина неучастия Соболева в матче Сербия - Россия
-
Сборная России выдала худшую безвыигрышную серию после ЧМ-2018
-
Тренер сборной Сербии прокомментировал победу над Россией
-
Жирков провёл 100-й матч за сборную России
-
У сборной Италии лучшая беспроигрышная серия за 14 лет
-
Черчесов считает правильным невызов Дзюбы в сборную России, несмотря на провал в ноябрьских матчах
-
Холанд - лучший бомбардир завершившегося розыгрыша Лиги Наций
-
Уткин пошутил об игре сборной России без Дзюбы
-
Джикия извинился за разгромное поражение от сборной Сербии
-
Черчесов объяснил замену Гильерме в перерыве матча с Сербией
-
Главные новости дня: 18 ноября
-
Позор России и спасение Сербии, успехи Бельгии и Италии: все результаты Лиги Наций 18 ноября
-
Россия опустилась в третью корзину жеребьевки ЧМ-2022
-
Черчесов высказался о возможной отставке после поражения от Сербии
-
Австрия, Чехия и Уэльс вышли в Лигу А
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4