Тренер сборной Шотландии: "Мы позволили россиянам диктовать игру"

Наставник сборной Шотландии Стив Кларк высказался после поражения своей команды от России в матче пятого тура квалификации Евро-2020.

"Я разочарован, поскольку мы хорошо готовились и хорошо начали матч. Нам нужно понять, почему так всё получилось. Мы позволили сборной России диктовать игру, и не понимаю, почему мы стали нервничать. Только к концу игры стало что-то получаться, и мы добились права на опасный штрафной. Теперь наши шансы на выход из группы очень невысоки", - сказал Кларк.

Напомним, что Шотландия проиграла России со счётом 1:2, несмотря на быстрый гол.

По итогам пяти туров квалификации британцы занимают четвёртое место в группе, отставая на 6 очков от России и на 9 от Бельгии.

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