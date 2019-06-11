Тренер сборной Швеции - о травме Классона: "Пока известно лишь то, что у него что-то с коленом"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал, какое повреждение у хавбека "Краснодара" Виктора Классона, который был травмирован в матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной Испании (0:3). Об этом информирует Expressen.

"Пока известно лишь то, что у него что-то с коленом", - сказал тренер.

Ранее сообщалось, что у шведа может быть разрыв крестообразных связок колена. Однако официального подтверждения этой информации не было.

27-летний игрок в минувшем сезоне участвовал в 42 матчах за "Краснодар", отметившись 15 голами и 10 ассистами.

А еще: Классон получил травму в матче за сборную Швеции | http://soccernews.ru