Тренер сборной Швеции - о травме Классона: "Пока известно лишь то, что у него что-то с коленом"

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Тренер сборной Швеции - о травме Классона: "Пока известно лишь то, что у него что-то с коленом"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал, какое повреждение у хавбека "Краснодара" Виктора Классона, который был травмирован в матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной Испании (0:3). Об этом информирует Expressen.

"Пока известно лишь то, что у него что-то с коленом", - сказал тренер.

Ранее сообщалось, что у шведа может быть разрыв крестообразных связок колена. Однако официального подтверждения этой информации не было.

27-летний игрок в минувшем сезоне участвовал в 42 матчах за "Краснодар", отметившись 15 голами и 10 ассистами.

А еще:  Классон получил травму в матче за сборную Швеции | http://soccernews.ru
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