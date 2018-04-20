Тренер сборной Швеции оценил шансы Ибрагимовича на участие в ЧМ-2018

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Тренер сборной Швеции оценил шансы Ибрагимовича на участие в ЧМ-2018
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что он не возьмет на Чемпионат Мира-2018 нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

"Златан и еще несколько игроков сказали, что уходят из сборной после Евро-2016. Таково было их решение и я принял его с уважением. Что касается последних слухов об участии Ибрагимовича в ЧМ-2018, я не отношусь к ним серьезно. Я полагаюсь только на личный разговор с Златаном. Тогда он четко выразил свою позицию. Ибрагимович не связывался со мной относительно ЧМ-2018 и я не рассчитываю на него в этом турнире. Тоже самое я могу сказать и про других игроков, которые завершили выступления за сборную", - цитирует Андерссона Sportskeeda.

Ранее Ибрагимович заявил, что Чемпионат Мира не будет Чемпионатом Мира без него.

Напомним, что на ЧМ-2018 Швеция сыграет в одной группе с Германией, Южной Кореей и Мексикой.

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