Тренер сборной Швеции отреагировал на возвращение 39-летнего Ибрагимовича в команду



Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился мнением возвращении в состав национальной команды 39-летнего нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича.

"В ноябре я встретился со Златаном и мы хорошо поговорили. Сейчас он восстанавливается после травмы, но я решил вызвать его в сборную. Он будет с командой. Ибрагимович является важной частью сборной Швеции, поэтому он поможет нам на Евро-2020", - приводит слова Андерссона сайт журналиста Ди Марцио.

Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год и является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Форвард забил 62 гола в 116 матчах.

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