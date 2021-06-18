Тренер сборной Швеции прокомментировал победу над Словакией в матче Евро-2020

Фото: инстаграм сборной Швеции/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался после победы над сборной Словакии во втором туре группового этапа Евро-2020.

"Мы больше владели мячом в этой игре, играли лучше, чем в матче с Испанией, однако та встреча уже в прошлом.

Мы не лучшим образо играли в первом тайме, но лучше действовали во втором. В перерыве нам нужно было перевести дух, выйти и нормально начать второй тайм. В этот момент мы смогли подчинить себе игру.

Защита отыграла хорошо, полузащита тоже брала на себя ответственность, дальше нужно было просто атаковать ворота соперника. Мы можем быть гибкими относительно стиля игры.

Довольно немногие команды способны играть каждый матч в своем стиле, не принимая во внимание особенности соперника. Словакия сыграла очень хорошо. Это очень хорошая команда, им просто нужно найти свой темп игры.

Пока все выглядит хорошо, в команде все в полном порядке. Можно даже выпить немножко пива после игры. Посмотрим, как Польша будет играть, что последний матч в группе будет для нас значить", – сказал Андерссон.

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