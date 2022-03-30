Тренер сборной Швеции прокомментировал поражение от Польши

Теги швециячемпионат мира

Тренер сборной Швеции прокомментировал поражение от Польши

Фото: твиттер сборной Швеции\Автор неизвестен

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал поражение от команды Польши (0:2) в финале стыков за выход на ЧМ-2022.

"Могу сказать, что у меня нет мыслей ни о чем кроме того, что я тренер сборной Швеции. И я перейду к выполнению следующей задачи.

Я должен быть разочарован и немного подавлен сейчас, но победа над Польшей стала бы оглушительным успехом. Тогда мы бы поехали на третий чемпионат мира подряд, и все думали бы, что это фантастика.

Сейчас мы очень разочарованы. Думаю, за последние годы мы достигли невероятного прогресса. Сейчас был период, когда мы не так много забивали. Но мы говорим об этом и стараемся найти решения", – сказал шведский специалист.

Также не пропустите: Мбаппе выразил уверенность в том, что побьет рекорд Анри по голам за сборную Франции. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Карло Анчелотти сдал положительный тест на коронавирус

Карло Анчелотти сдал положительный тест на коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов