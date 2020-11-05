Тренер сборной Швеции высказался о возможном возвращении Ибрагимовича

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерсон заявил, что он не думает о возможном возвращении в национальную команду нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича.

Ранее форвард опубликовал свою фотографию в футболке сборной Швеции и подписал ее: "Давно не виделись".

"Я не знаю, что стоит за этой фотографией, поэтому не собираюсь размышлять над этим. Златан ушел из сборной 4,5 года назад. Я уважаю Ибрагимовича и других игроков, которые приняли такое решение. Теперь они могут восстанавливаться во время перерывов, связанных с матчами сборной. Этот вопрос для меня закрыт", - приводит слова Андерсона Aftonbladet.

39-летний Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после чемпионата Европы 2016 года. В составе сборной он провел 116 матчей и забил 62 мяча.

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