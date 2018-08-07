Тренер сборной Швейцарии отказался от услуг четырёх игроков

Теги швейцариявалон бехрамиблерим джемаилиштефан лихтштайнер

Тренер сборной Швейцарии отказался от услуг четырёх игроков

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович отказался от услуг четырёх игроков, сообщает RSI.

По информации источника, в национальную команду больше не будут вызываться Валон Бехрами, Блерим Джемаили, Желсон Фернандеш и Штефан Лихтштайнер.

По некоторым данным, своё решение Петкович принимал, руководствуясь политическими мотивами.  

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