Тренер сборной Швейцарии отказался от услуг четырёх игроков

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович отказался от услуг четырёх игроков, сообщает RSI.

По информации источника, в национальную команду больше не будут вызываться Валон Бехрами, Блерим Джемаили, Желсон Фернандеш и Штефан Лихтштайнер.

По некоторым данным, своё решение Петкович принимал, руководствуясь политическими мотивами.

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