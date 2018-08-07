Тренер сборной Швейцарии отказался от услуг четырёх игроков
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович отказался от услуг четырёх игроков, сообщает RSI.
По информации источника, в национальную команду больше не будут вызываться Валон Бехрами, Блерим Джемаили, Желсон Фернандеш и Штефан Лихтштайнер.
По некоторым данным, своё решение Петкович принимал, руководствуясь политическими мотивами.
Не пропустите: Марио Гомес завершил международную карьеру. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Лента новостей
-
Артуро Видаль поставил громкие цели перед "Барселоной"
-
Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа
-
Главные новости дня: 6 августа
-
"Интер" определился с альтернативой Модричу
-
"Локомотив" вычеркнул из своего шорт-листа трёх звёздных форвардов
-
Кокорин поделился мнением о переходе Головина в "Монако"
-
"Челси" предложил Канте новый контракт
-
Защитника "Спартака" могут пригласить в сборную Алжира
-
СМИ узнали, сколько "Атлетико" заплатит за Калинича
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал громкий трансфер
-
Витсель провёл первую тренировку с дортмундской "Боруссией"
-
Погребняк прокомментировал заключение мирового соглашения с "Динамо"
-
1
Азар принял окончательное решение по своему будущему
-
Тренер сборной Швейцарии отказался от услуг четырёх игроков
-
Защитник "Эспаньола" Карикол удивил выбором нового клуба
-
"Вольфсбург" купил французского защитника
-
Абель Эрнандес: "Уверен, что ЦСКА проведёт отличный сезон"
-
1
"Локомотив" контактирует с агентами Смолова
-
"Реал Сосьедад" договорился об аренде игрока "Реала"
-
1
"Манчестер Юнайтед" отклонил интересное предложение "Барселоны" по Погба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Базель
|36
|86
|2
|Янг Бойз
|36
|69
|3
|Лугано
|36
|53
|4
|ФК Сьон
|36
|51
|5
|Люцерн
|36
|50
|6
|Тун
|36
|45
|7
|Санкт-Галлен
|36
|41
|8
|Грассхоппер
|36
|38
|9
|Лозанна Спортс
|36
|35
|10
|Вадуц
|36
|30