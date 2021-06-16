Тренер сборной Швейцарии поделился ожиданиями от матча против Италии

Фото: инстаграм сборной Швейцарии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Италии.

"Мы создали множество опасных моментов в игре с Уэльсом, и нам стоило реализовать парочку. Это удручает, но при этом мы показали не самый дурной футбол. Против Италии будет совсем другая игра", — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.

На первом месте в группе А сборная Италии — три очка. Уэльс и Швейцария набрали по одному очку и делят второе-третье места. У Турции ноль очков и четвертое место.

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