Тренер сборной Словении оценил игру России без Дзюбы

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек после поражения своей команды от России со счетом 1:2, выразил мнение, что россияне стали сильнее без нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

"Да, действительно, в Сочи Дзюба был моим кошмаром, но сегодня играла другая команда, она стала более быстрой и гибкой, против таких команд очень тяжело играть. Это и отражает турнирная таблица группы. Понятно, что после игры мы испытываем большое разочарование. Особенно с учетом того, что в начале матча у нас все получалось. Хочу поздравить российскую команду", - приводит слова Кека ТАСС.

Напомним, что 33-летний Дзюба попал в расширенный список кандидатов в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Впрочем, форвард отказался от вызова в сборную, сославшись на неоптимальную форму.

Не пропустите: Дзюба высказался о своем будущем в сборной России. | http://soccernews.ru