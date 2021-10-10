Тренер сборной Словении ярко высказался об отсутствии Дзюбы перед матчем отбора ЧМ-2022
Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек заявил, что его обрадовало отсутствие нападающего Артема Дзюбы в заявке сборной России на матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
"Каждый тренер привносит новую философию, новых игроков, что и сделал Карпин. Но я очень рад одной вещи – тому, что нет в составе Дзюбы. Мы ужасно выглядели против него в первом тайме в первой игре в Сочи, поэтому хорошо, что сейчас его нет. Надеюсь, завтра мы сыграем лучше", – приводит слова Кека "Чемпионат".
Матч Словения - Россия состоится 11 октября. Начало встречи - в 21:45 мск.
Напомним, что 33-летний Дзюба попал в расширенный список кандидатов в сборную России на октябрьские матчи ЧМ-2022. Впрочем, форвард отказался от вызова в национальную команду, сославшись на неоптимальную форму.
Не пропустите: Дзюба получил меньше всех отдыха в Европе за последние три года. | http://soccernews.ru
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