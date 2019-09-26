Тренер сборной Судана подтвердил махинации ФИФА в голосовании за лучшего игрока года (фото документа)

1 Теги барселонафифалионель мессисудан

Тренер сборной Судана подтвердил махинации ФИФА в голосовании за лучшего игрока года (фото документа)

Главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич вслед за капитаном национальной команды Никарагуа Хуаном Баррерой уличил ФИФА в махинациях при выборе лучшего игрока года.

Логарушич утверждает, что отдал голоса футболистам "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, Садио Мане и Вирджилу ван Дейку, однако в официальном отчёте ФИФА его тройку возглавляет форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Чтобы не быть голословным, тренер опубликовал фото своего письма в ФИФА.

Стоит отметить, что в итоговом голосовании Месси опередил ван Дейка всего на 8 очков, получил престижную награду.

Не пропустите: Капитан сборной Никарагуа заявил о фальсификации его голоса в пользу Месси при выборе лучшего игрока года ФИФА. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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OkTawius
Димон

справедливости ради стоит отметить, что аккаунт неверифицированный, поэтому хз, насколько этому можно верить

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