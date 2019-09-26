Тренер сборной Судана подтвердил махинации ФИФА в голосовании за лучшего игрока года (фото документа)
Главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич вслед за капитаном национальной команды Никарагуа Хуаном Баррерой уличил ФИФА в махинациях при выборе лучшего игрока года.
Логарушич утверждает, что отдал голоса футболистам "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, Садио Мане и Вирджилу ван Дейку, однако в официальном отчёте ФИФА его тройку возглавляет форвард "Барселоны" Лионель Месси.
Чтобы не быть голословным, тренер опубликовал фото своего письма в ФИФА.
Sudan coach Zdravko Logarušić says he voted for Egypt's @MoSalah in the #FIFABestAwards awards as well as @KMbappe but his vote was changed to Lionel Messi and Vigril Van Dijk, Logarušić took a screenshot of his vote before submitting it. @FIFAcom must speak! #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/ds9dCIhpVL— Sheikh Tophic Sienu (@DeSheikh1) September 25, 2019
Стоит отметить, что в итоговом голосовании Месси опередил ван Дейка всего на 8 очков, получил престижную награду.
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