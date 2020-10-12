Тренер сборной Турции недоволен ничьей с Россией

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Тренер сборной Турции недоволен ничьей с Россией

Наставник сборной Турции Шенол Гюнеш порассуждал о результате матча Лиги Наций против России.

Напомним, что игра завершилась ничьей 1:1 при явном преимуществе турков во втором тайме.

"Мы хорошо изучили соперника. Это хорошая команда, они играли в пас, оказывали давление. Игра у нас не получалась. Преимущество было на стороне России. Нам не удавалось так же хорошо играть. Однако во втором тайме уже мы контролировали игру, даже забили гол. Могли ещё забить, у нас были моменты, но, к сожалению, в итоге ничья.

Мы потеряли два очка. Я хочу поблагодарить наших ребят. Они играли хорошо, старались, бились. Но и противник играл дома - это сказывается. Для нас это третий матч подряд на выезде. Тут влияют такие минусы, как дорога, путешествия, позднее время матча, есть и травмы. Если мы это преодолеем, то станем хорошей командой", - сказал Гюнеш.

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